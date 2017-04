Dos viejitos discriminan a Angélica Vale en aeropuerto de Los Ángeles

La actriz contó que dos anglosajones no la dejaron abordar al avión antes que ellos

Primicias

Una pareja de ancianos anglosajones no estaba nada contenta con que Angélica Vale abordara antes que ellos un avión que iba de Los Ángeles a Miami, y por eso le bloquearon el paso, contó la actriz.

Ella viajaba en primera clase, por lo que tenía derecho a subir antes que el resto de los pasajeros al avión.

“Entonces voy pasando y hay una pareja de viejitos americanos que se me queda viendo y me dice. ‘y ¿usted está en primera clase?’, y le digo, ‘sí’, y digo, aparte porque mi compañía lo paga, no por mí. Y le digo, ‘sí, con permiso’. Y no me dejaron pasar nunca”, le contó Vale a la revista People en español.

La actriz tuvo que esperar a que una de las empleadas de la aerolínea hablara con la pareja y la dejaran pasar.

“Las reglas no las hago yo. Yo viajo más que la señora, por eso estaba preabordando cuando todavía no empezaban a abordar”, dijo la artista.