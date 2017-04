Don Pedro Rivera resultó todo un compositor

Afirma haber escrito 500 canciones, con lo que supera la cifra de reconocidos autores

Vaya sorpresa que nos dio don Pedro Rivera, pues reveló que ha escrito 500 canciones, aproximadamente, cifra con la que supera a otros autores de reconocido nombre como el líder del TRI Alex Lora y Ana Gabriel.

“Bueno, tampoco he llevado una cuenta de eso, pero yo creo que tengo más de unas 500 canciones. Nunca he ofrecido mis canciones a nadie, pero me interpretó un Lorenzo de Monteclaro”, comentó el patriarca de la familia Rivera en una entrevista para el programa ‘Despierta área de la Bahía’, de la cadena Univisión.

Gracias por todas sus atenciones Univision área de la bahía A post shared by Pedro Rivera🎤 (@pedroriveramusic) on Apr 18, 2017 at 9:13am PDT

El también promotor artístico dijo estar muy orgulloso porque su famoso hijo Lupillo Rivera se encuentra entre los artistas que han grabado su obra con una canción titulada ‘Dame por muerto’.

Con sus más de 500 canciones, don Pedro supera a otros reconocidos artistas como Adolfo Ángel, líder del grupo Los Temerarios, quien cuenta con 196 canciones escritas, Ana Gabriel, quien tiene 161 canciones y el líder del grupo de rock El TRI, quien posee 391 composiciones. ¡Qué tal!