Con tierna foto, Ludwika Paleta confirma embarazo

A través de su cuenta de Instagram subió una imagen para callar a los medios

Ludwika Paleta decidió calmar los rumores y confirmó su embarazo a través de redes sociales con una romántica imagen donde aparece con su esposo Emiliano Salinas.

A días cumplir cuatro años de casados, la noticia llega como bendición a su próxima celebración, “Estamos encantados por eso, pero también porque sí, esta familia crece… y ante las especulaciones preferí confirmarlo yo misma por esta vía. Estamos absolutamente felices!”, escribe la actriz.

En la fotografía que ya lleva más de 18 mil corazoncitos y cientos de comentarios felicitando a la pareja, también podemos ver el ultrasonido, aunque aún no sabemos si serán gemelos, tal como se había estado especulando.

“Una noticia así de agradable y feliz no es fácil de mantener en privado por mucho tiempo . Gracias a ustedes que me siguen, me apoyan y me muestran su cariño siempre. Estamos en el mejor momento de nuestras vidas. Los queremos mucho y agradecemos todas sus muestras de cariño” finalizó la actriz.