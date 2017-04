Don Omar sale corriendo de entrevista que tenía pactada con Jackie Guerrido

Aparentemente, el reggaetonero no sabía que su ex estaría a cargo de la conversar con él en una estación de radio

Primicias Videos

Aunque Jackie Guerrido jura que ella y Don Omar son “muy buenos amigos”, y que se tienen mucho cariño, las cosas no parecen ser así en la realidad, pues hace unos días el reggaetonero dejó prácticamente con la palabra en la boca a la conductora de “Primer impacto”, cuando ambos estaban a punto de comenzar una entrevista en una estación de radio.

Esto pasó en Miami, y aunque al principio ambas celebridades se saludaron con dizque afecto, hay quienes dicen que el cantante no sabía que su ex estaría ahí. Ellos se divorciaron hace unos años luego de un breve matrimonio, y se rumora que fue porque el artista abusó físicamente a Jackie, algo de lo que ella no ha querido hablar hasta la fecha.

La cita era para que tanto Don Omar como Ivy Queen hablaran de su tema “Ámame o mátame”, que grabaron juntos y que se encuentran promocionando.

El cantante le preguntó a Jackie por su nieta y ella le comentó, “de la que te salvaste de que te llamaran abuelo”.

Jackie dijo en “Primer impacto” más tarde que no sabía por qué su ex se había salido de la cabina tan intempestivamente, que al parecer recibió un texto del que nadie sabe el contenido.

“Me tengo que ir”, dijo el cantante.

Jackie describió el incidente como “muy desagradable”.