Declaran a Juan Gabriel el más macho de todos los hombres

Uno de sus amigos se siente sorprendido por todos los hijos que le salieron al Divo de Juárez, tras su muerte

Para Anathan Briss, el compañero de aventuras juveniles de Juan Gabriel, el cantante resultó más hombre y macho que todos los varones que durante sus más de cuatro décadas de carrera lo criticaron por su particular estilo. El publirrelacionista se mostró sorprendido por todos los hijos que el cantante mantenía en secreto.

“Juan Gabriel lo mantenía en secreto y aunque hablaban de él, resultó más machito que los machitos, por tanto hijo. Entonces, los que presumían que eran muy machos, él les demostró que lo era aún más y ¡nos equivocamos!”, expresó Briss en entrevista con LMShow.

Entre carcajadas, Anathan celebró que su compañero de aventuras dejara mucha descendencia. “Yo con él me iba a las fiestas, para acá y para allá, entonces no me lo imaginaba. Me da gusto que haya dejado su sangre, lo que no me gustó es que no se hubiera preocupado por sus sobrinos y sus hermanos”.

Briss acudió el fin de semana a la verbena musical en honor a Pedro Infante, en el marco de su 60 aniversario luctuoso.

Joel O´Farrili / LMSHOW