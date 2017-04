Carmen Salinas afirma que la actuación es mejor pagada que la política

Se ríe de quienes la llaman "ratera"

Carmen Salinas aseguró que tiene un mejor sueldo como actriz que como Diputada Federal, por lo que es absurdo que en las redes sociales la juzguen de mantener una curul únicamente con el propósito de ganar dinero.

“Del sueldo que me dan ahí, yo gano más como actriz que como Diputada y lo que llego a ganar, no saben cuántos sepelios, sillas de ruedas, hospitales, he pagado. Hay mucha gente a la que le he comprado medicinas”, aseguró la primera actriz en entrevista con LMShow.

La entrevistada dijo que las acusaciones que le han lanzado en redes sociales le causan hasta risa. “Luego me dicen ratera y yo me río, yo no tengo un puesto en donde maneje dinero. ¿A quién robé?, ¿A quién hice?”.

Carmelita concluyó negando rotundamente que recientemente se hubiera quedado dormida en una sesión de la Comisión de Radio y Televisión, como una fotografía lo hace ver. “No les va a pegar nunca. Nunca me he dormido, soy la vieja más despierta que se puedan imaginar”.

Joel O´Farrili / LMSHOW