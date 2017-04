Lucero orgullosa de las arrugas y estrías

Afirma que las huellas del tiempo son una especie de trofeo

Más Chismes

Con 47 años, dos hijos, un divorcio y un nuevo romance con un poderoso empresario mexicano, Lucero se confiesa amiga de las huellas del tiempo, a las que considera un trofeo para su cuerpo. “Cada arruga, estría, celulitis o lo que sea que las mujeres tenemos con el tiempo, son nuestros trofeos, son el contenido de tu vida. Todo lo que tienes en la piel, va mostrando tu edad y yo no me niego a envejecer dignamente”.

En declaraciones a LMSHOW, la próxima jueza del reality ‘La Reina de la Canción’, dijo estar orgullosa de sus casi cinco décadas. “Yo no compito con las de 18, 20 ni 30 años porque tienen otra piel, pero yo tengo tantas cosas y me siento tan contenta, que no me importa. Hay que cuidarse un poquito, pero tampoco volverse loco por querer ser como cuando eras de 18 años”.

Lucero reiteró que odia sus juanetes y le desagradan las cirugías. “Estoy en contra de las restiradas y estas ondas de los botox y las cirugías no me laten”.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM