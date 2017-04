Kate del Castillo se quita los años con botox

La actriz reveló en una entrevista que lo que se pone de esa sustancia es "súper sutil"

A sus 44 años, nadie puede negar que Kate del Castillo es una musa, pero no todo es natural en ella. Las maravillas de la cosmetología le han dado una ayudadita, según le confesó la actriz a People en español.

“Botox sí uso, pero me lo pongo súper sutil. Tengo rayas y rayas y rayas en la frente y sí me hubiera gustado habérmelo puesto un poquito más joven para prevenir”, dijo.

También reveló que los primeros 30 años de su vida no usaba más que una crema para bebé en la cara.

“Eso era todo lo que me hacía hasta los 30, crema mustela, y todo el mundo me decía, ‘qué bonita tienes la piel’. Me daba hasta pena confesarlo”, contó.

Pero, aunque uno se ponga mil cosas en el cutis, nada te hace más hermosa que lo que traes por dentro, dice Kate.

“La belleza viene de dentro. Cuando uno es feliz lo emana y eso se te nota en todo. En la piel, el pelo, en todo y tiene mucho que ver con estar contenta con lo que tienes”, sostuvo.

Y luego confesó que “la única cirugía que tengo es el busto porque no tenía nada, pero me operé a los 24 o 25 años”, dijo. “Me querían operar desde mucho antes […] También me querían operar la nariz; a nadie le gustaba, por lo visto; pero esto es lo que hay les guste o no les guste”.