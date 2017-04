Kate del Castillo aún vive con las reglas de sus padres a sus 43 años

Cada que está en su casa

Kate del Castillo mantiene la regla de vivir bajo las reglas de sus padres cada que está en casa de ellos.

“Como los mexicanos estamos muy acostumbrados a vivir con nuestros padres hasta que nos casamos, si bien era independiente económicamente PERO, bajo las reglas de mis papás” expuso.

Y habló del momento que cambió su vida.

“En medio del divorcio con mi primer marido, estaba tan triste, era vergonzoso lo que pasaba, ese día decidí cambiar, tomé dos maletas y me fui a los Angeles. Me vi al espejo, me ví vieja, fea, flaca, sin respeto, triste, y decidí acabar con todo y comenzar una vez más.

Raúl Cobos /LMSHOW