¡EXCLUSIVA! Mamá de Kate Del Castillo perdonó a su ex yerno golpeador

La esposa de Eric Del Castillo aún siente dolor al recordar que su hija fue víctima de violencia doméstica

Kate Trillo, madre de Kate del Castillo, ya perdonó al comentarista deportivo Luis García por las agresiones que propinó a su hija cuando estuvieron casados, reveló en exclusiva a LMSHOW.

Luego de que hace algunas semanas la actriz recordara la tormentos etapa con García en un video realizado para una campaña contra la violencia a las mujeres, la esposa de Eric Del Castillo, nos dijo: “No me gusta hablar de eso porque me sigue doliendo lo que pasó. Nunca nos dimos cuenta hasta que ella vino a despepitar todo. Vi el video que hizo, ¡Pobrecita de mi hija!, ve tú a saber cuántas otras cosas habrá pasado y no nos dijo”.

Trillo aseguró que, aunque a ella y a su esposo les agradaba la idea de que su hija hiciera su propia familia, nunca pusieron su deseo por encima del bienestar de Kate. “¿Tú crees que no íbamos a estar con ella? Ok, era yo muy exigente, pero eso no quería decir que iba a solapar que alguien maltratara a mi hija”.

A propósito de estos días de reflexión, le preguntamos a la señora Trillo si ya había perdonado a García. “Sí, ya está perdonado y olvidado, ni me interesa, ni me acuerdo quien es ese señor”.

