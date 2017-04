Exclusiva: Ana Gabriel pide vivir más

A pesar de ello, la cantante aún no quiere morir

Con 61 años, Ana Gabriel dice no temerle a la muerte, pues está segura que a lo largo de su vida ha logrado dejar un buen recuerdo en la gente que más ama. “He cumplido. He dejado en mi hija y mis hermanos, algo bello para que puedan recordarme con orgullo y como artista, también hice un camino limpio, de mucho trabajo. Entonces, la verdad es que no le tengo miedo a la muerte”.

La cantante confesó a LMSHOW que ya se ha enfrentado a sus más grandes miedos, pero esto no quiere decir que esté preparada para morir. “Tenía miedo a perder a mis padres y ya los perdí. Me gustaría permanecer un poquito más, si Dios me deja, para seguir guiando a mi hija”.

Por otro lado, la intérprete de ‘Simplemente amigos’ reveló que no lleva ningún tratamiento especial para cuidar su voz. “qué curioso, yo ni vocalizo ni canto antes de subirme al escenario. Cuido los cambios de clima, si estoy sudando mucho y hay una brisa o está lloviendo, ahí trato de proteger la garganta para que no me dé un golpe de viento y me dé gripa. A mirarte me tengo que cuidar!”

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM