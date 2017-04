Papá de Ana Bárbara a Pedro Rivera: El que nada debe nada teme

Don Antero dice que "hay mucha gente metida en pend#%*%#%" y agrega que el que nada debe, nada teme

Don Antero Ugalde, padre de la cantante Ana Bárbara, opinó sobre el miedo de don Pedro Rivera a cantar en México.

Con tono desenfadado, el ranchero habló fuerte sobre las palabras dichas por el padre de Jenni Rivera. “¡Ah cabrón!, imagínate, aquí donde yo vivo me conoce todo el mundo, entonces vienen y me sacan de aquí. Está mal, quién sabe qué es lo que deba. Es que no sabemos, hay mucha gente involucrada en pendejadas, entonces esa gente anda temerosa”, declaró Ugalde a LMShow.

Y sobre el equipo de seguridad que Lupillo Rivera acostumbra llevar a cada una de sus presentaciones y bailes masivos en México, don Antero también habló. “¡Uy no!, esas son payasadas. La peque (Ana Bárbara) no trae a nadie”, finalizó.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM