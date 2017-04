Jenni Rivera alucinaba, dice Chiquis Rivera

La cantante dejó sin fiesta de 15 años a su hija porque pensó que tenía un novio con el que la cantante no estaba de acuerdo

Primicias Videos

Jenni Rivera tendía a alucinar, así lo admite Chiquis Rivera en la cuarta parte de la serie “Hablando claro” que está disponible en Youtube, al señalar que su madre la dejó sin fiesta de quince años porque creyó que tenía un novio no que no le gustaba a la diva.

“Por eso me dejó sin fiesta de 15 Años, y me fui a vivir con mi abuelita dos meses, pero luego me pidió perdón y todo quedó en orden”, expuso.

Raúl Cobos /LMSHOW