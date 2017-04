Chiquis Rivera era un estorbo para Jenni Rivera

Eso fue lo que le dijo la Diva de la banda a su hija cuando la echó de la casa

Primicias

Jenni Rivera consideraba a Chiquis Rivera un estorbo, y por eso la corrió de su casa, reconoce la hija de la cantante en la cuarta parte de “Hablando claro”, video que se publicó en Youtube.

“Los niños no me respetan como deberían porque estás tú aquí”, fue la frase que la artista le dijo a su hija cuando la echó de la casa.

“Yo estaba sentida porque me pidió que me fuera de la casa; yo era feliz ayudando en la casa, eran cosas que no entendía; yo era feliz siendo la segunda madre de los niños”, afirma Chiquis.

Raúl Cobos /LMSHOW