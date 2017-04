Carlos Bonavides manda al diablo las burlas por perder visa

Y no pedirá perdón

Más Chismes

Aunque considera el asunto de la cancelación de su visa de trabajo por parte del gobierno de Estados Unidos como un tema del pasado, Carlos Bonavides no está dispuesto a tolerar las burlas ni que su versión sobre los hechos se ponga en tela de juicio y a través de los micrófonos de LMShow envía un mensaje a todas aquellas personas que han criticado su proceder.

“Las personas que hablen a mis espaldas o que me critiquen, solamente recibirán los eructos de mi recto, así de plano, porque soy una persona que merece respeto y que he dedicado toda mi vida a esto, entonces no admito que un pelado de esos dude de mí”, señaló el comediante que llegó a las cima de la popularidad gracias a su personaje de ‘Huicho Domínguez’ en la telenovela el ‘Premio mayor’.

Las dudas sobre la veracidad de la versión de Bonavides respecto a la cancelación de su visa surgieron cuando apareció un vídeo en el que el artista aceptaba que había ingresado a territorio estadounidense para trabajar, por lo que algunos líderes de opinión mexicanos soltaron fuertes críticas contra el actor.

Por otro lado, Carlos está convencido de que momentáneamente es mejor dejar la recuperación de su visa en paz. “Estoy trabajando en México, no he intentado pedir perdón ni tramitar nada, por lo pronto no me interesa para nada ir a Estados Unidos porque estoy castigado cinco años, entonces pedir perdón es inútil y menos ahorita, como están las cosas. Dejaremos pasar dos o tres años para que se mejoren las cosas y ver si nos dan la visa”.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM