Rosie Rivera asegura que su hermana Jenni sí está en el cielo

En el video 'Hablando claro', esta miembro del clan dice que la diva se reconcilió con dios dos semanas antes de morir

Primicias

En el reciente capítulo del drama de la familia Rivera, Rosie ya limpió el nombre de su hermana, quien se fue de este mundo peleada con la mitad de sus hermanos y odiando a su hija Chiquis.

“Ya para aclarar esto, antes de que empiecen mis hermanos en Cristo a decir que mi hermana Jenni no está en el cielo, sí esta en el cielo. Ella se reconcilió con él [dios] dos semanas antes [de morir], así que por favor no me digan que mi hermana no está con Cristo […] Mi hermana esta en el reino de los cielos”.

La hermana menor de la diva hizo estas declaraciones en el video “Hablando claro”, en el que familia Rivera quiere desmentir lo que ha revelado la serie de Univision “Su nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí”.