Paquita la del Barrio está dispuesta a cantarle al ‘Chapo’ Guzmán

Confesó que le dedicaría la pieza que el capo pida

Más Chismes

Paquita la del Barrio confesó que estaría dispuesta a cantarle a Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, tal como lo hizo en una serie de Netflix con el narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

“Con mucho gusto, claro que sí le cantaría… ¡Lo que me pidiera!”, declaró la intérprete de Rata de dos patas al programa El Gordo y la Flaca.

A diferencia de muchos de sus compañeros cantantes, quienes se espantan a ser cuestionados sobre el capo mexicano, Paquita hasta soltó una risa muy pícara al hablar sobre el tema y dejó claro que la experiencia no le desagradaría nada, pues al menos en la ficción le resultó muy amena. “Es que me hacen decir cosas que yo ni siquiera me doy cuenta. Cuando estás en la grabación, te dicen ‘vas a decir esto’ y tú piensas ‘¡Ay Dios mío!”

Así que habrá que comunicarle la noticia a los abogados de Guzmán, quienes han informado que su cliente se encuentra deprimido ante el aislamiento que vive en una prisión de Nueva York. Probablemente, el canto de Paquita le saque una sonrisa.

Redacción / LMSHOW