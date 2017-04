Mamá de hija de Sergio Mayer Jr. niega embarazo por interés

Afirma que se enamoró del joven 11 años menor que ella y que todo fue "muy natural"

La brasileña Natália Subtil, con quien Sergio Mayer Mori procreó a una hija que lleva por nombre Mila, niega que se haya relacionado con el joven por algún tipo de interés, ya sea económico o de fama y explicó que simplemente se enamoró de él, a quien le lleva 11 años.

“Sí me enamoré de él. Mi aspiración no era ser famosa sino hacer lo que me gusta. Siempre me encantó el modelaje y la actuación y la verdad hice un buen trabajo”, explicó Natália a los micrófonos de LMShow durante su paso por la alfombra roja de la película Rápidos y Furiosos.

Subtil agregó que la fama fue un asunto que venía incluido en el enamoramiento que experimentó hacia Mayer Mori. “Me enamoré de alguien que era conocido en el espectáculo, pero no tenía la pretensión, todo fue natural y tuve que aprender a manejar más o menos la situación”.

Natália confirmó que continúa en comunicación con el padre de su hija, quien actualmente permanece en un retiro espiritual en Los Ángeles, California, desde donde le escribe cartas.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM