¡EXCLUSIVA! Papás de Kate Del Castillo la regañan por escenas eróticas en Ingobernable

El actor Eric Del Castillo y su esposa prefirieron adelantar las escenas donde la actriz muestra su pecho

Aunque Kate Del Castillo es una mujer hecha y derecha, aún recibe los regaños de sus padres, como el que le propinaron por andar enseñando de más en la serie Ingobernable.

Resulta que en la historia de Netflix, hay una escena donde Emilia Urquiza, personaje de Kate, comparte la bañera con Alberto Guerra. Sin ningún tipo de protección, la polémica artista deja al descubierto sus senos. Al respecto, su mamá, la señora Kate Trillo, platicó con LMShow y nos dijo.

“No me gustaron esas escenas, ni las vi completas, las pasé para que se fueran rápido porque no me gusta verlas. Luego regañé a mi hija, ¡Cómo crees que no!, ‘¿Que escenas hiciste?, ¡Qué chistosita!, espero que ya te vayas portando bien porque eso no me gusta’ le dije”, declaró la entrevistada a LMShow.

Doña Kate también nos compartió que su esposo, el primer actor Eric Del Castillo, también la pasa mal cada que se entera que su hija participa en escenas de este tipo. “Claro que le molestan, dice que no hay necesidad de andar haciendo estas escenas tan descaradas. Me dice ‘tú dile, tu regáñala, tú has esto, tu aquello’ y yo le digo que lo haga él mismo porque es a quien hace sentir mal, pero esta vez ni vio esas cosas”.

Finalmente, la señora Trillo recordó: “Siempre me dejan el papel de bruja, de regañona y exigente, por eso dicen que fui muy estricta”.

