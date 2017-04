¡EXCLUSIVA! Hijo mayor de Juan Gabriel habla de su intento de secuestro

Denuncia que las autoridades no han dado con el hombre que quiso hacerle daño

Alberto Aguilera Jr, mejor conocido como el hijo mayor de Juan Gabriel, habla por vez primera sobre el ataque a su casa en lo que, según su criterio, fue un intento de secuestro. En entrevista con LMShow, explica que todo comenzó al percatarse de que estaban robando su medidor de energía eléctrica.

“Me siento en peligro. En la casa se han visto carros y cosas raras. Mi vecina me dijo que vio algo raro, como el sujeto que se robó el medidor. Se levantó el reporte y la policía no ha hecho nada, lo corretearon, pero ya no lo alcanzaron. Yo estaba dentro de la casa, vimos que se estaba robando el medidor y me dijo ‘tírate al suelo’ y yo no lo hice, fui a ver qué estaba pasando y creo que estaban robando el medidor para meterse a secuestrarme porque es lo que hacen cuando se van a meter a una casa, cortan la luz”.

El hombre agrega que tras el incidente, tuvo que reforzar la seguridad de la casa donde actualmente vive. “Tuve que poner cámaras y más alarmas en la casa. Yo casi no salgo de aquí, me la paso arreglando la casa para dejarla como mi papá la quería tener.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM