¡EXCLUSIVA! Carmen Salinas reveló que recibio un regalo de ¡San Judas Tadeo!

A propósito de la Semana Santa, platicamos con Carmen Salinas sobre su fe y los santos de quién es devota y nos sorprendimos cuando nos compartió una misteriosa y milagrosa vivencia que tuvo con San Judas Tadeo, uno de los santos a quien le tiene mayor apego.

En exclusiva con LMShow, Carmelita recuerda lo que vivió horas después de ofrecerle al santo de las causas imposibles una serenata. “Fuimos a rezarle y le llevamos mariachi, afuera de la iglesia compré unas veladoras y una figura de San Judas. Llegué a la casa, quite unas fotos que tengo en la recámara y le hice un altar, mientras yo me quedé en la orilla de mi cama contemplándolo”.

De pronto, la emoción invadió a la actriz y entonces se percató de un impresionante hallazgo. “Yo traía un suéter blanco que no me ponía hace mucho. Me metí la mano en la bolsita del suéter y saqué un kleenex. Al desenvolverlo, me encontré con unas arracadas que tenían 20 años perdidas, ya hasta había mandado hacer unas iguales. Ese suéter ya me lo había puesto, lo había usado, ya lo habían lavado y de pronto aparecieron esas arracadas”.

Al final, la también diputada dijo: “Creo que San Judas me quiso hacer un regalo por la serenata que le llevé, pero cuando le pedí por mi hijo y por el Chato, yo creo que estaba muy ocupado y no me escuchó. No importa, lo sigo amando igual”.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM