Cristian Castro se declara mujeriego, pero un mal padre

Mientras no comparte mucho tiempo con sus hijos, en un día ha tenido más de una mujer

Cristian Castro presume orgullosamente ser un mujeriego, con todos los “detallitos” que el término incluye. “Claro que sí, cómo no me voy a considerar mujeriego.”, declaró a las cámaras de Al rojo vivo, de Telemundo.

Con un tono de coqueto y descarado, el intérprete respondió afirmativamente cuando la presentadora le cuestionó si alguna vez le habían cachado sus infidelidades de mujeriego y si había tenido más de una mujer en un solo día. “claro que sí”, fue lo único que respondió.

Su cara y tono de voz fueron otros cuando se le cuestionó su propia opinión respecto a su desempeño como padre. “Me considero un padre promedio, porque no soy ni siquiera un buen padre. Me gustaría darles su juguito de naranja, pero creo que lo hacemos correctamente, estoy en sus cumpleaños, en el inicio y fin de sus clases, en Navidad y Año Nuevo“.

Castro, quien confesó que su amor platónico es Natalie Portman, también dijo admirar los looks de Farruco y J Balvin. “Ese look de mil colores me gustó mucho. Siempre lo voy siguiendo, J Balvín va un paso delante, pero me impactó un poquito más Farruco, el traía algo como un penacho”.