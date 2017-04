Fernando Carrillo: Rechaza pagar manutención a hijo y ex pareja

Ella enloqueció cuando el actor le presentó a su nueva novia

Fernando Carrillo enfrenta las críticas por dejar de pagar la manutención de su hijo, luego de que su expareja enloqueció en el momento en que se enteró que el actor había encontrado de nuevo el amor.

“La señora Ramos le ha dado la locura, desde que me enamoré y tengo una pareja estable se enloqueció, así que ¡ojalá se enamorara rápido!, para que dejara de fastidiar y ojalá me dejara ver a mi hijo porque me lo tiene prohibido ver”, dijo al programa Primer Impacto.

Y agregó “el último día decidió porque sí, decir que no iba a viajar el niño, entonces ese día le corté el charge support, y que la corte decida qué es lo que debe pasar aquí, yo le puedo dar a mi hijo 10 mil dólares mensuales, pero nunca más le voy a dar dinero a ella” relató.

Raúl Cobos /LMSHOW