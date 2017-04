Caitlyn Jenner ya no tiene pene

En su libro biográfico, la famosa transexual confiesa que se operó porque no le tenía "especial aprecio" a su genital

Caitlyn Jenner hizo su más reciente confesión: en enero se quitó el pene mediante una cirugía. Lo hizo para que sus genitales concordaran con su nueva identidad, dijo.

Este dato está incluido en su libro “The Secrets of my Life”, que saldrá a la venta a finales de abril y en que escribe que “la operación no solo ha sido todo un éxito, sino que me siento maravillosa y liberada”.

En el volumen recuerda cuántas veces le han preguntado si aún conservaba los genitales masculinos o si se había hecho el cambio de sexo.

“Estaba harta de esconder mi pene. ¿Por qué debería tenerle especial aprecio? Es solo un pene. No posee ningún don o ningún uso especial aparte de que me da la posibilidad de orinar de pie en el bosque”, dijo.

“Voy a vivir de manera auténtica por primera vez en mi vida”, escribe en su biografía. “Voy a tener el entusiasmo de vivir que no he tenido desde que gané los Juegos Olímpicos hace 39 años, hace casi dos tercios de mi vida”.

Caitlyn cobró 4 millones de dólares para escribir el libro, y advierte que no volverá a hablar del tema del pene.