No convence el nuevo look de Luis Miguel

Lo que daría por estar así entre tus brazos al menos un instante. Podría morir en paz. Te quiero más allá de la vida #LuisMiguel yo sé que un día voy a abrazarte así de fuerte. Dime cuando y donde y vuelo hasta ahí de inmediato

A post shared by Euge Cabral (@euge_cabral) on Apr 6, 2017 at 8:43pm PDT