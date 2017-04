Julión Álvarez sí vende boletos, pero porque les bajó al precio

El cantante chiapaneco desmintió también que haya planeada una gira con su colega Jorge Medina

Primicias

Eso de que Julión Álvarez ya no vende boletos para sus conciertos es una información inexacta, según lo pudo constatar LMShow. Si bien es cierto que en Estados Unidos no le ha ido bien al chiapaneco desde que dijo que si una mujer no sabe trapear no sirve, en México su suerte no ha sido tan mala.

Eso sí, le tuvieron que bajar el precio a las entradas, porque de otra forma la gente no puede pagar para entrar a ver al intérprete.

Y mientras se prepara para dar un concierto en la popular Feria de Texcoco, Julión corroboró que no es verdad que haya planes para hacer una gira con Jorge Medina, como lo han informado varios medios.

“Jorge Medina es una persona que me encanta como canta […] No sé en qué situación esté con la Arrolladora […] Yo tengo buena relación con René Camacho; así se dieran las cosas, sería complicado meternos a algo donde no queremos estar”, dijo.