Chiquis Rivera se quitó los implantes, ¿te gustaría tenerlos?

La cantante bromeó con sus amigas que podría regalarlos a uno de sus fans

Primicias Videos

Chiquis Rivera no estaba nada contenta con sus implantes de senos, que eran demasiado grandes, dijo. Y por eso se los quitó “para siempre”. Bueno, no. No para siempre porque qué tal si después de tener hijos le quedan muy flácidos los pechos, dijo en un video que grabó para las redes sociales.

El caso es que por ahora ya tiene pechos naturales, y mostró lo que le sacaron, dos bolsas enormes llenas de agua salina.

Chiquis dice que está feliz, y hasta bromeó con las amigas que la acompañaban que empezaron a decirle que los querían.

En el más reciente episodio del reality “The Riveras”, que transmite NBC Universo, la hija de la Diva de la banda habla del proceso por el que pasó para quitarse los senos artificiales, que, según ella, la hacían verse “muy gorda”.

Y aunque dijo que no, que nos los regalaría a sus fans porque le parecía medio “creepy” (horripilante), hay muchos que ya se los están pidiendo para tenerlos de recuerdo.