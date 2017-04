Acepta Pepe Aguilar que su hijo acusado por leyes de EE.UU. creció lejos de él

El cantante confesó que tiene miedo por el futuro incierto de su primogénito

Pepe Aguilar habló por vez primera en forma directa a los medios de comunicación respecto a su hijo José Emiliano, quien está a punto de iniciar un juicio por tráfico de personas. El cantante aceptó que el hombre de casi 25 años ha crecido lejos de él, luego del divorcio con su madre, Carmen Treviño, hace más de 20 años.

“Desgraciadamente, no tuve la oportunidad de vivir con él como vivo con mis tres hijos ahora. Es hijo de un primer matrimonio y por supuesto que teníamos contacto y de vez en cuando nos veíamos, pero definitivamente no como yo hubiera querido”, declaró el artista a los micrófonos de LMShow.

Antes de iniciar su presentación en el palenque de la Feria del Caballo, el hijo de Antonio Aguilar negó que ante su ausencia en la vida de José Emiliano, él fuera el responsable de su conducta. “Definitivamente, no pude estar como yo hubiera querido, ni tenerlo en mi vida para poderlo guiar. No estoy diciendo, para nada, que porque no estuvo conmigo tenga problemas, simplemente la realidad es que la vida no me dio la oportunidad de guiarlo desde sus primeros años”.

Pepe confesó sentir miedo ante el futuro del muchacho. “Es algo fuerte, duro, sobre todo porque la situación es incierta. Tú no sabes que pueda pasar en un juicio, el que sea. Es un muchacho que está pasando un muy mal momento por tomar malas decisiones. Por supuesto que tengo miedo, no me gustaría que fuera a la cárcel”.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM