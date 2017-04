Prima de Marco Regil deja de invitar a boda a familia que le cae mal

No tiene porque verle la cara a gente que no quiere

La actriz Bárbara de Regil aseguró que el día de su boda habrá sólo gente con la que se lleva mal, por lo que desde ahora avisa a primos y familiares que no se anoten para el compromiso ya que no habrá espacio para ellos.

“De mi lado contando mi familia son 90 personas, para donde voltee quiero ver gente que amo, que me de gusto verla, no quiero ver a tios o primos a quienes no veo hace cinco años, mejor los veo después, ese día es importante para mí” expuso a Ventaneando.

La boda será en una hacienda en Querétaro.

Raúl Cobos /LMSHOW