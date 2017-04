¡Vístete como el Komander! Él mismo te regala su ropa

El cantante está realizando un sorteo en el que rifa varios de los atuendos que usa en sus videoclips

Primicias

El Komander dice que no apesta, que es muy limpio y que en agradecimiento a sus fans, que han hecho de él lo que es, les regalará algunas de las prendas que usó para varios de sus videos.

“Yo sé que a mucha gente le gustaría tenerla. Es ropa bien, no es ropa cara. Mis fans saben que no me gusta vestir caro”, advierte el cantante de narcocorridos en un video que grabó y que subió a su muro de Facebook.

La cosa es fácil: los seguidores solo tienen que etiquetar uno de los videosclips del intérprete en donde aparecen algunas de las prendas que muestra en el video. El que ponga más comentarios será el ganador.

Entre algunos de los atuendos que está regalando está el que usó para la canción “Soy de rancho”, uno de sus grandes éxitos. Así también hay una camisa a cuadros, un saco rojo con dibujos en la parte baja y otro con remaches en la solapa. Todo para que los fans se vean tan perrones como su ídolo.