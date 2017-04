Jorge Ortiz de Pinedo no resiste estar más de media hora sin su tanque de oxígeno

El comediante va con su aparato para todas partes, pero espera recuperarse pronto

Tras varios meses de que le extirparon uno de los cinco glóbulos pulmonares, Jorge Ortiz de Pinedo aún no puede retomar su vida normal, pues a donde quiera que va debe cargar con un pequeño tanque de oxígeno que tiene que conectarse muy seguido, pues confiesa que aún no aguanta mucho tiempo sin el aparato.

“Puedo estar media hora o 40 minutos sin él, pero prefiero usarlo. Me estoy reforzando los pulmones, recuerda que yo tengo tres glóbulos y no cinco, por lo que tengo que estar respirando fuerte y tener oxígeno”, señaló el comediante a los micrófonos de LMShow.

Sin embargo, aseguró que su sistema respiratorio tiene notables mejorías semana a semana. “Hay voy, ya cada vez me quito más tiempo el oxígeno. Siempre, a donde voy, traigo mi oxígeno; en el súper, en los restaurantes y todo, me lo quito un ratito y me lo vuelvo poner”.

El también productor, que la noche del jueves inauguró su propio complejo teatral, aseguró que toma de muy buen humor tener que cargar con su reserva de oxígeno para todas partes. “Todavía en la calle dicen ‘Mira, ahí viene el de las tripitas”.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM