Dice Ortiz de Pinedo que ve ‘muy bien’ a José José

Piden a la prensa creer en las versiones oficiales y no hacer caso a "los chismosos"

Más Chismes

La salud de José José continúa siendo motivo de especulaciones y cualquier tipo de versiones entre la prensa y la opinión pública, por lo que el comediante Jorge Ortiz De Pinedo, amigo del cantante, exigió que se terminen con los rumores alrededor del artista que hace un par de semanas confirmó tener cáncer de páncreas.

“Yo lo veo muy bien, se los digo y no me creen. Le digo a la prensa que nos abrazamos, cantamos, todo eso y me dicen, ‘no creo’. Se los estoy diciendo yo, créanme a mí, no le crean a los chismosos”, declaró Ortiz de Pinedo a los micrófonos de LMShow.

Tras concluir la inauguración del teatro Royal Pedregal, un nuevo espacio de entretenimiento en el sur de Ciudad de México que Ortiz de Pinedo construyó junto con varios socios, el también actor señaló tener la confianza en que el intérprete de la ‘Nave del olvido‘ vencerá al cáncer.

“Yo creo que vamos a tener mucha suerte y él va a salir muy bien”, declaró el también productor.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM