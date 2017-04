Chiquis Rivera pensó en suicidarse por culpa de Jenni Rivera

Los malentendidos entre la joven cantante y la Diva de la banda tenían a la primogénita de la artista muy desesperada

Chiquis Rivera pensó en el suicidio cuando se sintió frustrada de no poder demostrarle a su madre, Jenni Rivera, que no tenía un romance con el entonces esposo de la Diva de la banda.

“Si mis amigas, que no me dejaron y que me cuidaron no me hubieran escondido la pistola, lo hubiera hecho”, dijo Chiquis en la segunda parte de “Hablando claro”, un video que está disponible en las redes sociales y donde la mayor parte de la familia Rivera quiere desenredar la versión que ha dado sobre la vida de Jenni la serie de Univision, “Mi nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí”.

En esa producción se da por hecho que hubo amoríos entre Chiquis y Esteban Loaiza, quien fue el último esposo de Jenni Rivera. Tanto la hija de la diva, como el resto de los miembros del clan, negaron categóricamente esa versión.