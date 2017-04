Carmen Salinas critica que Kate del Castillo se victimice

“Tú fuiste a entrevistarte con un delincuente", le dice la comediante a la actriz

Carmen Salinas criticó que Kate del Castillo se victimice con el caso de la presunta persecución que existe sobre la actriz.

“Tú fuiste a entrevistarte con un delincuente, nadie te llevó. La metieron a la sierra. A mí me daría miedo a meterme con un personaje como esos. ¿Por qué le echan la culpa al presidente? Él no la llevó de la mano a visitar a un narcotraficante”, dijo la artista.

En este sentido, comentó que todas las investigaciones que el gobierno mexicano ha interpuesto sobre Kate, son producto de la mente de esta artista.

“Le están saque y saque dinero los abogados que le llevan el caso [a Kate]; como ella y los padres son azules porque son de otro partido [político]; pero no he escuchado que la sigan o la vayan a meter [a la cárcel]. Yo no he visto ninguna orden de aprehensión”, concluyó.