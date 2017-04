Actriz de ‘Su nombre era Dolores’ hace menos a la demanda de la familia Rivera

Afirma que serie de Telemundo mostrará únicamente la faceta rosa de Jenni Rivera

La actriz Liz Gallardo, a quien actualmente vemos en la serie ‘Su nombre era Dolores’ dando vida al personaje de Graciela Beltrán, desestima la demanda que la familia de Jenni Rivera inició contra la serie de Univisión, pues afirma que hasta ahora, la historia no se ha visto afectada.

“Pues no, la historia no salió del aire y le ha ido súper bien, ya va a terminar. Que yo sepa, nunca salió del aire. Yo sí sabía que los familiares de Jenni estaban medios molestos, pero de acciones legales y eso, no sé nada. Si lo hicieron o algo, no pasó porque ahí sigue”, declaró Gallardo a los micrófonos de LMShow, al hablar sobre la posibilidad de que el programa de Univisión hubiera salido del aire debido a la demanda interpuesta por los Rivera.

Nuestra entrevistada aseguró que, a diferencia de la producción en la que participa, la serie ‘Mariposa de barrio‘, la biografía de la Diva de la banda que será producida por Telemundo con autorización de la familia Rivera, únicamente contará el lado bonito de Jenni. “Ellos, a lo mejor no están de acuerdo con algunas versiones que se contaron en esta serie. Nuestra serie es la historia contada por el mejor amigo de Jenni y la de Telemundo es contada por su familia. Obviamente, suponemos que la historia contada por la familia será mucho más rosa, por obvias razones no van a sacar el lado turbio de Jenni, porque todos tenemos ese lado turbio, pero a lo mejor no les interesa transparentar así el personaje ya que desean vender otra cosa”, finalizó.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM