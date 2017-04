A Pablo Montero no le cae el veinte de que está casado

A pesar de estar casado, el cantante quería seguir con su vida de soltero

Conocido por ser un ojo alegre, nuevamente Pablo Montero pone en duda el amor que siente por su esposa Carolina Van Wielink, pues resulta que tuvieron que pasar varios meses para que el cantante se sintiera verdaderamente casado.

En entrevista para Univisión, Montero contó cómo fue el proceso de aceptación en su vida como casado, asegurando que luego de unos siete meses se dio cuenta de su compromiso.

“Obviamente a nadie ¿no? Los primeros, no sé, 6, 7, 8 meses como que no me caía el 20 de que ya no podía hacer ciertas cosas, salía con amigas ya amigos, pero ya no se podía hacer cosas. Entonces fue poco a poco cambiando eso”.

Las declaraciones de Pablo, no sorprenden pues recientemente, se le vio al cantante saliendo con cuatro mujeres, que según testigos se dedicaban a la prostitución, informó el programa Los Metiches Show.