Rubí no se decide entre estudiar criminología o a los dinosaurios

La famosa quinceañera dijo que también quiere realizar una carrera artística

Más Chismes

Rubí Ibarra, la joven protagonista de la fiesta de 15 años más famosa del mundo, está interesada en estudiar a los dinosaurios y al universo, aunque también llama su atención la criminología.

“La criminología no sé por qué, pero me gusta; también las cosas de animales que se extinguieron hace mucho tiempo. Antes de que sucediera todo esto me gustaba ver documentales con mi mamá sobre los animales y las historias de antes”, declaró la adolescente al programa Un nuevo día.

Rubí agregó que, además de querer realizar una carrera artística, también está interesada en “los planetas, el universo y cómo funcionan, además de documentales de personas que asesinan a otras”, dijo.

La entrevistada destacó que le gusta vivir en el pequeño poblado de La Joya, en San Luis Potosí, porque tiene espacio y tiempo “para ponerme a pensar”.

LMSHOW/ Redacción