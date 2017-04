A pesar de la fama, Rubí es enemiga del maquillaje y los tacones

Acepta que su personalidad la aleja del glamour

Aunque durante los últimos cinco meses Rubí Ibarra se encuentra bajo la lupa de los reporteros y fotógrafos gracias a su fiesta de 15 años, aún no se acostumbra al glamour de la farándula, pues asegura que es enemiga del maquillaje y del uso de tacones.

“No estoy acostumbrada al maquillaje porque no me gusta mucho. Nos sé pisar los tacones, es que yo casi no salía, no me gustaba, prefería estar aquí en mi casa con mi mamá”, señaló la llamada quinceañera más famosa de México en declaraciones al programa matutino de Telemundo.

La muchacha aceptó que su personalidad está muy alejada del mundo artístico y agregó que antes de su famosa fiesta, le gustaba su vida tranquila que llevaba en La Joya, San Luis Potosí, un poblado con apenas 150 habitantes, por lo que sus primeros días de fama le resultaron difíciles. “Al principio, cuando empezaron los MEMES me sentí y no le hablaba a mis papás”.

Sin embargo, ahora ya aprendió a esquivar los comentarios negativos. “Son geniales porque me ayudan a ser una persona más madura. Estamos en un mundo donde cualquiera expresa lo que siente”