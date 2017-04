Jacky Bracamontes fui la otra entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez

Sostenía un romance en México y en Estados Unidos con Elizabeth Gutiérrez

Jacqueline Bracamontes revela en su libro que William Levy tenía dos parejas al mismo tiempo, una en México que era ella, y otra en Estados Unidos que era Elizabeth Gutiérrez.

En entrevistas a Primer Impacto, la actriz especifica que “Él me había dicho ‘yo no estoy con mi mujer, estamos separados…’ por eso estábamos saliendo así como viendo qué pasaba. Sabía que su situación era complicada, que tenía un hijo y yo no quería formar una familia con una persona que ya tenía hijos pero había mucha química, nos llevábamos muy bien, nos la pasábamos muy bien juntos, nos divertíamos muchísimo”

La inocencia del romance terminó cuando descubrió que William Levy embarazó a su ex pareja.

“Jacky mi exmujer está embarazada de mi segundo hijo, . Fue un shock porque no me esperaba que me dijera eso porque él me había dicho que no estaban juntos, entonces, ¿cómo? ¿por el Espíritu Santo?”.

“Lo que me contó ese día me salvó de una situación que no era para mi”.

