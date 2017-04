Papá de Cristian Castro no le teme al cáncer

Ya le operaron el tumor de la frente, pero tendrá que someterse a otra cirugía

Audios Más Chismes

A sus 86 años, el comediante Manuel ‘El Loco’ Valdés y padre de Cristian Castro, enfrenta un nuevo reto: vencer al cáncer que le fue diagnosticado tras detectarle un tumor en la cabeza. Durante toda su vida, Valdés se ha caracterizado por no tomarse las cosas muy en serio y esta vez no es la excepción, pues no quiere hacer un drama de su enfermedad.

“Lo veo muy natural, ¿qué quería?, ¿qué llorara? Es una casa muy natural, tengo 86 años y ya salí de gane”, declaró don Manuel a LMSHOW tras anunciar el regreso de la obra ‘Aeroplanos’, donde compartirá escenario con su amigo Ignacio López Tarso.

Con mucha calma y hasta un toque de simpatía, el actor explicó que ya fue operado para quitarle el tumor, pero que ahora requiere de una nueva cirugía para disminuir los riesgos de que el cáncer se extienda. “Ya fue la operación chiquita y ahora tienen que quitar todo lo rojito que se ve aquí y ponerle un parchecito de piel, no le veo ningún problema. Lo malo sería si la cosa estuviera interna”.

El ex amor de Verónica Castro agregó que no ha sentido ningún dolor derivado del malestar. “De repente me pica un poquito, entonces me rasco muy a gusto. Un tumor maligno puede irse a donde quiera, entonces le estoy pidiendo a Dios que el tumor no se vaya para allá ni para acá, pero no tengo por qué inquietarme porque Dios sabe lo que hace”.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM