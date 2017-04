Original Banda el Limón ofrece disculpas a vidente

Quieren arreglar el problema

Más Chismes

Carlos Lizarraga le ofrece disculpas, vía redes sociales, a la vidente a la cual le puso una nalgada durante la grabación de un programa.

“Me dirijo a usted Padme Castellanos, le ofrezco una disculpa, no quise ofenderla… no fue en ningún momento con alguna malicia, le reitero mis sinceras disculpas y me de la oportunidad de aclararlo de frente” propuso.

La afectada asegura que la denuncia fue presentada ante el Ministerio Público no se arreglará por ninguna vía.

Raúl Cobos /LMSHOW