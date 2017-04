Kate Del Castillo ya está echada a perder, dice su papá

Eric Del Castillo cree que su famosa hija ya no volverá a casarse

LMSHOW.COM.- A juzgar de su papá, Kate Del Castillo, ya no volverá a formar una familia porque ya está “echada a perder” y se ha acostumbrado a su independencia.

En entrevista con Suelta la sopa, don Eric Del Castillo fue cuestionado sobre la posibilidad de que su hija se case por tercera vez. El primer actor aceptó que él la presionó para llegar al altar. “No se casó obligada, pero no me gusta que estén en amasiato, me da risa que les llamen ‘Mi pareja’. A mí me gustaría ver casadas a mis hijas, cómo no, pero ya está muy difícil, están muy echadas a perder. Me refiero que ya son tan independientes que ya está difícil”.

El también cantante de corridos revolucionarios dijo no tener problema alguno con la situación de que Kate ya no desee casarse. “Si ella es feliz así y no se quiere volver a casar, pues qué bueno. Nosotros seremos sus únicos familiares cercanos”.

Antes, el entrevistado aseguró que no guarda rencor alguno a Luis García, primer esposo de Kate, quien fue señalado como violento.