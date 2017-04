Julio Iglesias jr deseoso de saber sí su padre estuvo con 3000 mujeres

Revela que su papá le salvó la vida con una llamada

Más Chismes

Julio Iglesias junior asegura que no tiene ninguna queja contra su padre por su comportamiento, ha estado presente cuando ha sido necesario y ha sido cercano para con su persona, la gran duda que le aqueja es ¿si es verdad que el famoso cantante ha tenido sexo con 3,000 mujeres?.

En entrevista con Hola, el vástago aseguró que el tema pasa por una duda del tiempo que tendrías que pasar con cada una de ellas para cumplir el objetivo.

El hermano de Enrique Iglesias vive gracias a una llamada que su papá le hizo a su madre.

¿Dónde está Julio?, ella salió a buscarme y observó que me estaba ahogando, en ese entonces tenía siete años, de no haber preguntado por mí y mi madre no hubiera salido a buscarme hoy estaría hablando de esa tragedia.

Raúl Cobos/LMSHOW.COM