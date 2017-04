Indocumentados encontrados en auto del hijo de Pepe Aguilar podrían beneficiarse del caso

Abogado explica que las cuatro personas de origen chino podrían ser declaradas como víctimas y recibir asilo de EE.UU.

LMSHOW.COM.- Las cuatro personas de origen chino que el pasado 14 de marzo fueron detenidas por autoridades estadounidenses al ser encontradas en la cajuela del automóvil de José Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, podrían recibir asilo de Estados Unidos si la Corte determina que fueron víctimas del delito de tráfico de personas.

En entrevista con Suelta la Sopa, Robert Schoch, abogado de los cuatro indocumentados, dejó abierta la posibilidad de que tras finalizar el juicio a Aguilar, los dos hombres y las dos mujeres que actualmente permanecen detenidos, pudieran ser arropados por la Unión Americana. “Cuando no los necesiten como testigos materiales, regresarán a las oficinas de inmigración, donde podrían aplicar para alguna visa o incluso el asilo, cualquier opción que esté abierta para ellos. Si lo desean, podrían ir frente a un juez de inmigración o regresar voluntariamente a China”.

El abogado señaló que los cuatro detenidos no enfrentan cargos por haber intentado ingresar ilegalmente al país y que su testimonio podría ser tomado en cuenta para definir la responsabilidad de Aguilar en la denuncia por tráfico de personas de la que es objeto. “Es un testimonio que puede ser usado en contra o a favor de Emiliano, son testigos de lo que sucedió, así que no necesariamente necesitan estar de un lado o del otro, no diría contra de él, ellos testificarán lo que vieron”.

El próximo 13 de abril, José Emiliano Aguilar tendrá que presentarse ante la Corte de California para ofrecer su declaración de hechos y ser informado respecto a las fechas de su proceso judicial.