Famosos mexicanos en peligro

Varias celebridades luchan contra el cáncer o Alzheimer, conoce los casos más sonados

Tal parece que la muerte anda rondando muy cerca, pues recientemente nos hemos enterados de algunos casos de famosos que se encuentran luchando contra terribles enfermedades, es por eso que aquí te hablaremos de ellos.

El caso que más nos tiene impactados, sin duda alguna, es el de José José, que tras varios rumores sobre padecer una enfermedad terminal, el mismo publicó un video a través de Facebook donde afirmó que tiene cáncer de páncreas.

“Me encontraron una tumor en el páncreas, es lo que ha motivado a que esté tan flaco”, dijo “El Príncipe de la canción” y agregó, “Esa es la realidad de lo que estoy enfrentando. El resto de mi organismo está bien. Estoy listo para enfrentar esta aventura en la vida de la mano de Dios”.

Quien también confirmó que tiene cáncer pero de piel fue Manuel “El Loco” Valdés, quien con humor característico contó “tengo un tumor maligno, aquí en la frente. Pero yo no me asusto, soy muy valiente”.

Asimismo explicó, “Me van a operar otra vez. El oncólogo me dijo que había que hacer un corte, quitarme todo lo malo y luego hacer un injerto. Me tienen que quitar piel de la pierna o la nalga. Pero le pedí por favor que de la nalga no, pues iba a estar muy arrugado de un lado”, bromeó Valdés”.

Uno más que sigue luchando con las secuelas del cáncer de pulmón es el productor Jorge Ortiz de Pinedo, pues confesó que debe usar un tanque de oxígeno portátil durante 24 horas por al menos unos 3 o 4 meses, esto para que sus pulmones se fortalezcan, ya que padece enfisema pulmonar.

“Traigo oxígeno suplementario o complementario más bien para poder respirar cómo debo respirar, no es fácil tengo medio pulmón de lado izquierdo y dos tercios de lado derecho entonces tengo poquito pulmón”.

Recordemos que en 2012, le detectaron un tumor cancerígeno en el pulmón, el cual tuvo que ser extirpado.

Otro caso que también estuvo en el ojo del huracán fue el Alzhéimer que padece el comediante Polo Polo y aunque en un principio todo comenzó con un rumor el año pasado, porque hasta el mismo salió a desmentir el hecho con un video donde bromeaba al respecto.

La noticia volvió a transcender cuando su amigo Mauricio Herrera confirmara que si tiene Alzhéimer , “desgraciadamente, vi su proceso y me da tristeza”.

Actualmente, no tenemos noticias sobre Polo Polo, sin embargo fuentes cercanas aseguran que ya tiene problemas para memorizar y por eso no ha tenido presentaciones, otros medios han dicho que simplemente desea tener una vida más tranquila.