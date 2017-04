¡EXCLUSIVA! Blindan a mujeres que involucraron a Joan sebastian en trata de personas

Confirman que en el expediente donde se menciona al cantautor, hay otras figuras públicas

“Amanda” y “Julia”, las dos mujeres que en una denuncia por trata de personas involucraron al fallecido Joan Sebastian, permanecen bajo resguardo para poner a salvo su integridad física, asegura la activista Rosi Orozco, quien participó en el proceso de recuperación de las féminas tras haber sido rescatadas de redes de prostitución.

En entrevista con LMSHOW, Orozco, quien también es presidenta de la Asociación Civil Unidos contra Trata, declaró que las denunciantes están “esperando a que algo suceda, porque si ellas denunciaron e hicieron público lo que denunciaron, es porque quieren que los niños y niñas que todavía pueden estar en una red de trata puedan ser rescatados”.

Sobre la seguridad de las dos chicas tras conocerse la investigación, Orozco comentó que “Amanda” y “Julia” están muy protegidas, están fuera de México y realmente fuera de todo riesgo”.

Respectos a la negativa constante de la familia Figueroa en relación a la participación del desaparecido artista en actos ilícitos relacionados con menores, Orozco agregó: “Yo entiendo, debe ser muy duro para la gente cercana. Hoy no podemos juzgar a quien no se puede defender, yo no lo juzgo, la Procuraduría tendrá que hacer su trabajo para investigar y lo más importante para quienes fueron víctimas es que no haya un niño ni una niña más sufriendo, por eso arriesgaron la vida denunciando”.

La activista agregó que en el expediente señalado también aparecen otras figuras públicas y dijo que hasta ahora no ha conocido otro caso donde el intérprete de ‘Secreto de amor’ esté involucrado.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM