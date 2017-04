Original Banda el Limón afirma que acusación por nalgada a vidente es una exageración

El supuesto agresor Carlos Lizárraga no quiso dar la cara al cuestionarle sobre el tema

Más Chismes

LMSHOW.COM.- Continúa la polémica por la nalgada que el integrante de la Original Banda el Limón, Carlos Lizárraga, le dio a la vidente Padme Castellanos. Aunque el músico ya no quiso hablar sobre el asunto, sus compañeros salieron en su defensa y comentaron que la denuncia iniciada por la mujer manoseada es una exageración.

En declaraciones al programa El Gordo y la Flaca, Lorenzo Méndez y Gerardo Sánchez, integrantes de la banda, opinaron sobre el escandaloso caso e hicieron menos el sentir de Castellanos, quien aseguró que ante la conducta de Lizárraga se sintió humillada y ultrajada. “No nos dimos cuenta, a lo mejor algo tan pequeño lo hacen grande. Nosotros nos dimos cuenta hasta que ya llegaron los medios, nos preguntaron y nos quedamos nosotros con cara de ‘¿Qué pasó?’, fue algo tan rápido y tan pequeño que en realidad no nos dimos cuenta”.

De hecho, Lorenzo se mostró contento porque en esta ocasión, él no es el protagonista del nuevo escándalo de la agrupación. “Por fin me libro de todo, no soy yo, no tengo nada que ver en esto. Ahí pregúntele a Carlos”.

Precisamente cuando la reportera de Univisión le cuestionó al supuesto agresor sobre el tema, Lizárraga corrió como alma que lleva el diablo y se negó a responder cualquier pregunta relacionada al tema, mientras huía más rápido que la propia Ana Gabriela Guevara.