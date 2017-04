María Elena Salinas: Mi padre fue sacerdote

Todos tenemos un secreto de familia

Primicias

María Elena Salinas, periodista de Univisión, se llevó una gran sorpresa en su vida al descubrir que su padre había sido sacerdote.

“Yo no conocía la familia de mi padre porque pensé que lo habían desheredado por casarse con una niña hermosa pero humilde, cuando me entero de que mi padre había sido sacerdote, porque después de que él murió, vi unos documentos con una libretita que agradecía al reverendo José Luis Cordero Salinas, que era mi papá”.

Y agrega “Mi padre era de una familia de bien, de abolengo en México, con un arzobispo, con cantantes de ópera, pensé que mi vida era la de una novela, mi papá tenía un doctorado en filosofía que había estudiado en Roma” refirió a Hola.

La periodista preguntó a su mamá, y lee dijo que no sabía nada, si acaso que había estado ligado a la iglesia y había sufrido una decepción.

La ganadora de cinco premios Emmy confió que con el tiempo investigó para saber lo que había pasado.

“Descubrí que así como nosotros no sabían que había sido sacerdote, ellos no sabían que él se había casado. El simplemente desapareció, ellos pensaron que había terminado a un monasterio como ermitaño, pero no sabían que se había casado. Cambió mi identidad por completo, tenía yo el apellido materno de mi padre y no el paterno y como es que mi padre siendo tan letrado e ilustrado nunca tuvo éxito en los negocios, obviamente era un sacerdote e intelectual dedicado a ayudar a los demás y no ayudarse a él económicamente” explicó.

María Elena Salinas asegura haber heredado de su padre su conciencia social, su disciplina, su amor por la paz, “yo hubiera dado cualquier cosa porque me lo hubiera dicho para que él no cargara con esa cruz de ser sacerdote, dejar la iglesia, ser indocumentado por no querer ir a la guerra” concluye.

Raúl Cobos /LMSHOW