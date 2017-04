Mamá de Paulina Rubio olvida rencores y defiende a su ex yerno

Afirma que la prensa hace más grande los defectos de Colate

Después de que en los tribunales de Estados Unidos enfrentó una pelea a muerte contra Paulina Rubio, el español Nicolás Vallejo-Nájera ‘Colate’, es muy bien visto por su ex suegra Susana Dosamantes, quien lo califica como todo un caballero y hasta dice quererlo mucho.

LMSHOW entrevistó a la primera actriz quien próximamente estará en los escenarios teatrales de la Ciudad de México con la puesta ‘Las hijas de su madre’. Ahí, la artista habló muy dulcemente sobre su ex yerno. “Fíjate que sí es caballeroso, todo depende de cómo quieran ponerlo los medios. No hay que hacer cosas grandes, realmente no tiene importancia”.

Al parecer, doña Susana reflexionó acerca de la importancia de llevar una buena relación con el padre de su nieto Andrea Nicolás. “Seguirá siendo el papá de Nico toda la vida y yo lo respeto. Nosotras somos muy alivianadas, hay que ser más liviano porque ya de por sí está medio difícil la vida como para hacérnosla más. Mi mejor recuerdo de Colate es un niño rubio precioso”.

Al final Dosamantes confesó que después de todo, sigue queriendo al primer esposo de su hija. “Es familia es el padre de mi nieto, lo respeto y lo quiero como el padre de mi nieto”.

La artista fue cuidadosa en destacar que también Gerardo Bazúa actual pareja de Paulina, es todo un caballero.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM