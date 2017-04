Maldicen a Chiquis Rivera en las redes por ‘traición’ a su madre

En el reciente capítulo de "Su nombre era Dolores", "Jenni" descubre que su hija tenía amoríos con "Esteban"

Primicias

Sea verdad o no lo que “revela” la serie “Su nombre era Dolores: la Jenn que yo conocí”, es cosa que a muchos fans de Jenni Rivera no les importa. Ellos dan por hecho que lo que cuenta el programa es cierto y por eso ahora están que echan chispas contra Chiquis Rivera, quien, según el más reciente capítulo, tuvo sus querencias con Esteban, el esposo de la Diva de la banda.

“Si antes te detestaba ahora te repudio asquerosa!! Eres el ser más aberrante!! 😡 😡 cómo pudiste meterte con la pareja de la que te daba de tragar!!perra”, es uno de los muchos comentarios que le han escrito a la novel cantante en su muro de Facebook.

Otra persona le dice: “Pobre de ti Chiquis …por lo que hisiste o por lo que no hisiste.. pero tu madre se llevo un gran dolor en el corazon y lo manifesto horas antes de su muerte en monterrey cuando con todo el dolor de su alma y corazon interpreto paloma negra .mira el video y entonces veras lo que se fue sintiendo tu mama por ti”.

El domingo, en el programa que transmite Univision, “Jenni” descubre por medio de unos videos que “Chiquis” entra a su cuarto para sustraer dinero, y que también tiene amoríos con “Esteban”. A raíz de eso, la intérprete decide echar a su hija de la casa y quitarla del testamento.

Chiquis, la verdadera, no se ha tomado a pecho los comentarios, y se limitó a publicar una imagen en su Instagram con el texto, “Las tres soluciones a cada problema: aceptarlo, cambiarlo o dejarlo ir. Si tú no puedes aceptarlo, cámbialo. Si tú no puedes cambiarlo, déjalo ir”.